Ord vista economica fa in lockdown senn

Il lockdown da la primavaira passada ha impedì radund 35'000 mortoris en Svizra. Quai rapporta la «NZZ am Sonntag» che sa referescha ad in studi da la «Università della Svizzera Italiana». Il donn per l’economia, ch’ins haja uschia pudì evitar, schazzegian ils scienzads tar almain 100 milliardas francs. Quai è il dubel dals custs supplementars che la pandemia haja chaschunà sin nivel naziunal l'onn passà. Quella calculaziun sa basa sin la presumziun che la vita d’in carstgaun en Svizra correspunda en media a 6,7 milliuns francs, decleran ils economs ch’han fatg il studi.

In lockdown ha ses avantatgs

Ch’in lockdown chaschunia en tut pli paucs donns economics ch’ina politica che sa basa sulettamain sin la responsabladad persunala, mussia in model ch'il econom Mathias Trabandt da la Libra Universitad da Berlin ha sviluppà ensemen cun economs americans.

In lockdown da tut las ustarias en l'entira Svizra, per la durada da duas emnas, custass radund 750 milliuns francs. Quest resultat han experts ed il Secretariat da stadi per economia survegnì.

Ord l'archiv: