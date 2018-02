La ristga per ina scufla d'immobiglias è la fin dal 2017 sa reducida levamain. Cun 1,32 puncts tar l'index da la UBS è la Svizra dentant anc adina en la zona da ristga per ina scufla d'immobiglias.

La ristga per ina scufla d'immobiglias saja en il davos quartal dal 2017 sa reducida per la segunda giada en roda. La Svizra restia dentant en la zona da ristga. Quai ha la banca UBS communitgà la mesemna.

Il motiv principal per la reducziun è ch'ils debits ipotecars èn creschids il 2017 per 2,6%. En media eran ils debits ipotecars creschids per 3,8% ils davos 10 onns. En il medem temp sajan las pajas creschidas a moda robusta. Ils experts da la UBS averteschan dentant da betg sutvalitar il volumen d'ipotecas: Ins stoppia esser conscient ch'assicuranzas e cassas da pensiun dettian adina dapli ipotecas. E quellas sajan mo resguardadas insuffizientamain tar la evaluaziun da la UBS.

