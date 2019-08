Specialmain aut è l'augment tar las persunas sut 30 onns, communitgescha l'Uffizi federal da statistica. En questa gruppa da vegliadetgna è la cumpart da lavurants stressads s'augmentà da 19% sin 25%. Er en la sparta sanadad e socialesser è s'augmentà la cumpart da las persunas stressadas per 5%. Bunamain la mesadad da las persunas stressadas sa sentan emoziunalmain spussà durant lavurar e mussan perquai in ristg pli aut da survegnir in burn-out.

Il nivel da stress ha er consequenzas negativas sin la sanadad. Persunas emoziunalmain utilisadas mussan sis giadas dapli indizis sin ina mesauna e greva depressiun che persunas ch'èn emoziunalmain pli stabilas, scriva l'uffizi federal.

L'enquista da sanadad vegn fatga dapi il 1992 – mintga tschintg onns da l'uffizi federal da statistica.

RR novitads 10:00