Ina truppa speziala da la polizia chantunala da Turitg ha arrestà il mardis suentermiezdi a Winterthur dus giuvens Svizzers da 18 e 24 onns. I vegn supponida ina colliaziun tranter ils arrestads e l'attentader che ha mazzà ier saira a Vienna pliras persunas tar in'attatga.

Las arrestaziuns sajan capitadas en coordinaziun cun las autoritads austriacas ha communitgà la polizia chantunala da Turitg.

Privel da terror er en Svizra s'augmentà

Il Servetsch d'infurmaziun da la Confederaziun è da l'avis che sia valitaziun da la situaziun da privel en Svizra è correcta. Il privel da terror en Svizra restia augmentà. Quai ha communitgà il NDB a l'Agentura da novitads svizra Keystone-SDA.

Fin oz na dettia dentant naginas indicaziuns per plans concrets d'attatga en Svizra. Il pli probabel sajan per il mument attatgas sin uschenumnadas «miras bufatgas» sco indriz da traffic u fullas da glieud. En il center stettian attentaders che ageschan sulet.

Mazzament a Morges

Il NDB fa attent ch'il delict da mazzament a Morges en il Vad dals 12 da settember pudess animar a curta vista persunas radicalisadas u psichicamain labilas, dad er agir. A Morges è ina persuna vegnida mazzada cun in cuntè. La Procura publica federala investighescha, perquai ch'i pudess dar in motiv terroristica. Il delinquent supponì è enconuschent al NDB gia dapi il 2017.

En Svizra fiss quai l'emprima attatga terroristica dapi il 2011 (Swissnuclear ad Olten, Soloturn) e l'emprim cun in motiv dschihadistic. Sco consequenza sin l'attatga pudessi dentant er dar il cas che extremists da la dretga pudessan vegnir activ encunter commembers u simbols da la cuminanza muslima.

Privel augmentà dapi il 2015

En Svizra è il privel per in act terroristic augmentà dapi il 2015. La Svizra tutgia tar il mund dal vest, che vegn valità sco adversari encunter l'islam ed è cun quai, ord vista dschihadistica, ina mira legitima per attatgas terroristicas.

Tenor la valitaziun dal NDB èn dentant auters pajais pli periclitads d'attatgas perquai ch'els stattan en il center. Questa valitaziun resulta da la valitaziun da la propaganda dschihadistica sco er dad attentats impedids.

Il medem mument vegnan muslims e gidieus vesids sco inimi da gruppas da la dretga extrema ed i pudess dar attatgas entras extremists da la dretga, per exempel pudessan delinquents ch'ageschan sulet planisar ed exequir in'attatga.