En bun 10 dis fan la Confederaziun, ils chantuns e diversas citads in exercizi per dumagnar in privel terroristic. La cussegliera federala Karin Keller-Sutter ha preschentà ils scenaris. Durant l'exercizi che dura 52 uras vegnan examinads las structuras ed ils process da segirtad en cas d'attatgas terroristicas cunter infrastructura critica, pretensiuns sfurzadas ed attatgas smanatschantas.

Exercizis en l'entira Svizra

Radund 70 organisaziuns da l'entira Svizra sajan involvidas en quest exercizi. Tranter auter duai vegnir examinà co ch'ils pertutgads vegnan a frida en in cas da crisa e co ch'els collavuran.

Tenor Keller-Sutter duai l'exercizi gidar d'examinar la strategia cunter il terrorissem ch'il Cussegl federal ha elavurà avant 4 onns ensemen cun ils chantuns.

Nagin «alarmissem»

La cussegliera federala Karin Keller-Sutter ha intunà ch'i saja in exercizi e ch'ins na veglia betg far tema a la populaziun. Era sch'il privel da terrorissem vegnia valità en Svizra sco augmentà saja la Svizra in pajais fitg segir. La publicitad na vegn era betg a badar insatge da l’exercizi cun quai ch'i sa tracta dad in exercizi che ha lieu en ils biros.

