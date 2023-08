Curt betg stada attenta e gia èsi capità. In accident cun aua va extrem spert. Sis uffants èn gia morts quest onn tar accidents da bogn. Quai tenor cifras da l'organisaziun da salvament svizra. L’organisaziun fetschia quitads perquai che normalmain moran mintgamai trais fin quatter uffants ad onn tras accidents da nudar, ha il pledader da medias Christoph Merki ditg envers SRF. E la stagiun da bogn dura anc in, dus mais.

Sche noss chau va sut l'aua avain nus in reflex per ch'ins na tragutta betg grad da l'entschatta davent aua. Ma quai va mo in mument. Suenter dovr'ins aria e l'aua va giu en il lom, declera il nudader da salvament e scolast da nudar Livio Colombi.

Legenda: Livio Colombi è nudader da salvament e scolast da nudar tar la Societad svizra da salvament, secziun Cuira. RTR

Sch'ins va a far bogn cusseglia el d'esser adina cun ils uffants en l'aua. Tar ils pli gronds che san schon nudar, duess ins pudair cuntanscher els entaifer da trais tratgas da nudar. Là nua che l'uffant che sa gia nudar po star en pais, possia ins er star in pau pli lunsch davent, dentant uschia ch'ins po reagir spert.

Auter èsi tar uffants pitschens. Per els n'èn betg mo lais, pools e bogns in privel. Tar uffants pitschens dovria fitg pauca aua per esser fatal. 5 enfin 10 centimeters aua èn gia privlus. Dapertut nua ch'i ha aua, er a chasa en la bognera, ston ins esser fitg attent. Pli pitschen che l'uffant è e pli greva è la testa en cumparegl cun il rest dal corp. Uschia ch'els pon crudar fitg spert cun la testa davant en l'aua, e na pon lura betg vegnir anor sulets.

Mai laschar ir ils uffants sper l'aua sulets. Ad uffants pitschens duess ins adina esser uschia manaivel ch'ins pudess cuntanscher els cun far trais pass. Ed i na vertescha nagina distracziun entras telefonins ni discurrer cun insatgi. L'attenziun duess adina esser tar l'uffant.

Er alettas da nudar e giaccas da salvament che pon dar in sentiment da segirtad, dentant ina segirtad fallada, na pon betg remplazzar la surveglianza entras ina persuna creschida. Uffants pitschens e gronds pon dar en l'aua, senza ch'ins senta. Ma er en bogns fullanads datti accidents mortals.

Najadas capitan quiet

Sch’in uffant dat giu d’ina planta, auda ins pil pli duas chaussas. L’emprim in «rums» suandà d'in bragir u sbragir. Tuttas duas ramurs han in caracter alarmant che gida da recepir ina situaziun sco cas urgent. Tar il najentar è quai tut auter. I na dat nagin avertiment entras tuns da l'aua ed era nagins cloms d'agid.

Sch'i dat in cas d'urgenza ed ins è lunsch davent da l'uffant cusseglia Livio Colombi, che s'engascha tar la Societad svizra da salvament – da restar calm ed adina l'emprim alarmar il 144 e clamar agid avant ch'ir sez en l'aua. En spezial sch'ins è suletta agl lieu.

E sch'i ha dà in incident nua ch'il uffant è stà sut l'aua. El para l'emprim fit e mussa tuttenina sintoms sco: ina tuss che chala betg, sch'il uffant è reducì u auter che uschiglio – geniturs percorschan la differenza – u sch'el survegn schlet, alura duess ins adina consultar tant pli spert ina media ni in medi. I pudess esser che l'uffant ha survegnì aua en il lom. E quai po esser en il mender cas mortal.

