L'anteriura procuratura publica generala svizra e persequitadra penala Carla del Ponte vegn onurada cun il premi Prix Courage Lifetime Award. La redacziun dal Beobachter undrescha la dunna da 72 onns per ses cumbat constant cunter «prinzis da mafia e delinquents da guerra».

Senza pigliar resguard sin sasezza haja Del Ponte persequità malfacturs, per che las unfrendas survegnian giustia. Del Ponte saja s'engaschada durant sia entira vita per che malfatgs na restian betg nunchastiads, scriva la chasa editura Ringier Axel Springer.

Accusà 161 persunas pervi da delicts da guerra

Il 1999 era l'anteriura procuratura publica dal chantun Tessin e procuratura publica generala svizra vegnida elegida sco schefaccusadra a la Curt penala internaziunala per la Jugoslavia e la Ruanda. En il rom dal Tribunal per delinquents da guerra da la Jugoslavia ha Del Ponte accusà 161 persunas. La mesadad da quellas èn vegnidas sentenziadas.

Investigaziun speziala per la guerra en Siria

Dal 2008 fin il 2011 è Carla Del Ponte stada ambassadura per la Svizra en l'Argentina. Silsuenter è ella daventada commembra da la cumissiun d'investigaziun independenta da l'ONU per il conflict en la Siria. Là ha ella agì sco investigadra speziala per delicts da guerra en la Siria. Il 2017 ha ella sa retratg da quest uffizi ord protest e renfatschà a l'ONU da na far nagut en il conflict.

Il magazin da consuments onurescha mintg'onn en il rom da la surdada dal Prix Courage er ina persuna per sia ovra da vita. Ils ulteriurs victurs vegnan fatgs enconuschents pir il 1. da november.

RR novitads 14:00