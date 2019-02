Il 2009 aveva la reschissura survegnì cun 33 onns la distincziun per ses emprim film lung «No More Smoke Signals». Ses film actual è ina sort project da famiglia. En «Immer und ewig» purtretescha ella ses geniturs che vivan ina vita extraordinaria en plirs senns.

«Gateways to New York» – il favurit dal public

Il premi dal public «Prix du Public» va a Martin Witz per ses film documentar «Gateways to New York». Il reschissur raquinta l’istorgia da l'inschigner svizzer Othmar H. Ammann ch’era emigrà il 1904 a New York e ch’ha definì là da nov l’art da construir punts.

