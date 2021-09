cuntegn

Pro e contra - Cussegl dals chantuns debattescha davart donaziun d'organs

En Svizra spetgan bleras persunas sin in organ. Il 2020 eran quai bundant 1'500 persunas. Survegnì in organ han var 520 da quellas. Passa 70 persunas èn mortas perquai ch'i n'han betg survegnì ad uras in organ.