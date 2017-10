Pro Juventute lantscha «Damain squitsch. Dapli uffant»

Els han tema, dubis da sasez, problems da durmir u èn deprimads: Adina dapli uffants e giuvenils en Svizra sa sentan surdumandads ed i sa furman sintoms engrevgiants. Per quai lantscha l'organisaziun da giuventetgna «Pro Juventute» la campagna «Damain squitsch. Dapli uffant».

La Pro Juventute pretenda dapli temp autodeterminà per uffants e giuvenils. Cun la campagna duain geniturs e responsabels per l'educaziun, dentant er scolas e manaschis d'emprendissadi vegnir sensibilisads. Els duain vegnir intimads da reducir ils stress per ils giuvens.

Prest mintga terz uffant ha problems da durmir

In studi da l'Organisaziun mundiala da la sanadad WHO mussa, che 27% dals uffants dad 11 onns pateschan da problems da durmir. 15% planschan d’ina constanta depressiun e 12% han regularmain mal il chau. Tar ils giuvenils na vesa la situaziun betg or meglra: Var la mesadad dad els sa sentan savens u fitg savens surdumandads.

Giugar n’è betg temp inutil

In factur per quest squitsch è la tema dals geniturs per l'avegnir professiunal da lur uffants. Blers geniturs vulan gia a temp preparar lur uffants sin il mund cun bler pretensiuns e squitsch da prestaziun. Ils geniturs vulan atgnamain be il meglier per lur uffants.

Il grond problem è dentant, ch'els planiseschan tut il temp liber da lur uffants, perquai ch’els èn da l'avis ch'era hobis stuessan manar ad ina finamira. Giugar liber vegn perquai savens valità sco inutil. La campagna duai gidar da reponderar e considerar quai or d’in auter punct da vista.

