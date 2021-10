cuntegn

Pro Senectute - Appel per dapli protecziun per senioras e seniors

En vista al di internaziunal da la vegliadetgna fa l’organisaziun «Pro Senectute» in appel a la politica: Ins stoppia far dapli per proteger senioras e seniors da violenza. Fin in mez milliun dad ellas ed els sajan mintg’onn pertutgads da violenza. La politica s’empatschia memia pauc dal tabu.