Purschidas digitalas èn tar la generaziun 65 plus tschertgadas adina dapli. Bunamain trais quarts da las senioras e dals seniors en Svizra èn oz online. Il foss digitala sa mova tenor Pro Senectute adina dapli envers ensi ed è actualmain tar 80 onns.

Adina dapli seniors dovran l'internet

Tenor in studi da Pro Senectute è la cumpart da persunas sur 65 onns che nizzegian l'internet quasi sa dublegià aifer in decenni da 38% sin 74%. L'utilisaziun mobila da l'internet da questa gruppa da vegliadetgna è dapi il 2015 dapli che sa dublegiada, quai da 31% sin 68%.

Foss digital tar sur 80 onns

Il foss digital è sa spustà envers ensi. Tenor il studio dovran 95% da las persunas tranter 65 e 69 onns l'internet, tar pesunas tranter 80 e 84 onns èn quai anc 54% e tar persunas sur 85 onns èn quai 35%. Tenor calculaziun approximativa datti en Svizra dentant anc adina 400'000 senioras e seniors che na dovran betg l'internet.

Funtauna d'infurmaziun è televisiun e radio

En il fratemp dovran 69% da las senioras e dals seniors in telefonin, 81% dad els mintga di. Tuttina resta la televisun (93%) e radio (89%) las pli impurtantas funtaunas d'infurmaziun per la generaziun 65 plus.

Plaschair dal mund virtual

Senioras e seniors scuvrian las schanzas da purschidas digitalas ed hajan adina dapli plaschair dal mund virtual, uschia resumescha Pro Senectute il resultat dal studi.

