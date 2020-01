En differentas parts da la Svizra ha la Swisscom gì da cumbatter l'avantmezdi cun disturbis considerabels en sia rait fixa e mobila. Per part èn era numers d'urgenza stads pertutgads.

L'interrupziun ha pertutgà en blers lieus er numers d'urgenza. Disturbis e per part entiras interrupziuns da la rait hai dà en bunamain tut ils chantuns – ma betg a Genevra, parts dal Vad ed er betg en il Grischun.

Dapi las 11:16 avess il problem dad esser schlià e tut avess puspè da funcziunar, uschia la Swisscom sin dumonda. Il disturbi è vegnì schlià cun far in reset dad in sistem.

