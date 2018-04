Tenor l’analisa da Bisnode D&B han surtut firmas pitschnas cun fin nov collavuraturas e collavuraturs difficultads da chattar ina successiun. Tenor Bisnode èn 68'000 da las bun in mez milliun interpresas cun fin 9 collavuraturs pertutgadas da quest problem.

Planisar a temp la successiun

In motiv per las difficultads da successiun è la vegliadetgna dals interprendiders e dals commembers dal cussegl d’administraziun. Surdar in’interpresa a la proxima generaziun cuzza radund tschintg onns. Sche l'interprendider manchenta il dretg mument per chattar in successur sto l'interpresa vegnir liquidada. Quai capita actualmain tar 30% da las interpresas.

RR novitads 09:00