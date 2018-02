La procura publica per delicts d'economia dal chantun Turitg ha avert ina procedura penala cunter Pierin Vincenz ed in ulteriur commember dal cussegl d'administraziun anteriur. Basa per las retschertgas saja stà ina denunzia dad Aduno, il december 2017 cunter quels dus. Quai ha communitgà la procura publica superiura mesemna. Vincenz era vegnì sclaus il zercladur sco commember dal cussegl d'administraziun da la societad da cartas da credit.

Il cas è plinavant vegnì extendì sin trais ulteriuras persunas dal conturn professiunal dals inculpads. Mardi han las procuras publicas da Turitg e da Son Gagl manà tras perquisiziuns da chasa al lieu da domicil sco era en ils biros dals tschintg pertutgads. Tenor communicaziun hajan ins pudì segirar material da cumprova fitg vast. Las interrogaziuns sajan anc adina vid marschar.

