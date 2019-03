Avant trais onns avevan las Svizras ed ils Svizzers approvà cun 66% da tuttas vuschs la refurma dal sistem d'asil. Punct central è ch'ils requirents d'asil e tut las persunas ed organisaziuns ch'èn responsablas per las proceduras, èn ussa unidas sut in tetg, en uschenumnads centers d'asil federals.

Grazia a quests centers saja pussaivel da tractar pli svelt las dumondas e da scursanir il temp per far recurs, ha ditg la Cussegliera federala Karin Keller-Sutter avant las medias a Berna. Per tuttina garantir ina procedura correcta e legala, survegnan ils requirents d'asil gia davent da l'entschatta in'assistenza giuridica.

5'000 plazzas duai dar en ils centers

Fin la fin da l'onn duain esser a disposiziun 5'000 plazzas, quai en total 18 centers. Per la regiun Svizra orientala, tar la quala er il Grischun tutga, duain quels centers esser ad Altstätten en il chantun Son Gagl ed a Kreuzlingen en la Turgovia.

RR novitads 12:00