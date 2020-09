Procura publica pretenda 36 mais praschun per Valcke

Trais onns praschun – per part cundiziunà – per l’anteriur secretari general da la Fifa, Jérôme Valcke. Quai ha la Procura publica federala pretais il mardi en il process da la Fifa davant il Tribunal penal federal a Bellinzona.

Chastis sumegliants pretenda ella era per ils dus cunaccusads, il president dal club da ballape franzos Paris St. Germain, Nasser Al-Khelaifi, ed in um d’affars grec. A tuts trais vegn renfatschà d’avair falsifitgà documents e corrupziun passiva sco er gestiun malfidaivla. La procura publica federala aveva avert la procedura gia il mars dal 2017.

En il segund process da la Fifa vai per la surdada da dretgs da transmissiun da la televisiun tar plirs campiunadis mundials ed autras concurrenzas a concerns da medias che vegnan represchentads dad Al-Khelaifi e l'um da fatschentas Grec. A Valcke vegn renfatschà d'avair abusà sia influenza per far profit.