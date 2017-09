Producents d'electricitad pretendan midada dal sistem

L'Associaziun svizra da l'economia d'aua vul ina midada dal sistem tar ils tschains d'aua. Ils producents d'electricitad beneventan la flexibilisaziun dals tschains d'aua ch'il Cussegl federal propona.

La regla actuala cun in pretsch independent dal martgà na correspundia betg pli al conturn actual, uschia communitgescha l'Associaziun svizra da l'economia d'aua. I dovria urgentamain ina refurma en direcziun d'ina calculaziun sin fundament dals pretschs dal martgà che curregia il sbagl da sistem dad oz.

Eliminar in sbagl da sistem

Enfin l'onn 2009 sajan ils custs da las taglias d'aua vegnidas partidas a moda solidarica da tut ils consuments d'electricitad. Dapi l'ura na saja quai betg pli il cas. Il tschains d'aua stoppia vegnir purtà sulet dals producents d'electricitad idraulica ed uschia vegnia lur cumpetitivitad impedida.

L'Associaziun discurra din sbagl en il sistem. Dapi il 2008 sajan ils tschains d'aua s'augmentads per 38%. Il pretsch per electricitad normala dentant sa reducì per 63%. Per quest motiv saja ina refurma necessaria. Ils chantuns e las vischnancas da domicil sajan da resguardar tuttina fitg sco il diever economic da la forza idraulica sco purtadra da la segirezza da provediment en Svizra.

La flexibilisaziun da la Confederaziun saja in pass en la dretga direcziun. Il Cussegl federal consoleschia dentant ils producents d'energia idraulica cun ina schliaziun transitorica e cun vulair far ina midada per a partir dal 2023.

