Products da bio èn populars tar Svizras e Svizzers. Quai mussa in'enquista da l'Institut da perscrutaziun per l'agricultura biologica.

Radund 80% da las 500 persunas dumandadas mangian da temp en temp mangiativas da producziun biologica, in quart da la populaziun perfin fitg savens. En media dettian ils Svizzers e las Svizras ora radund 300 francs per chau ad onn per mangiativas da bio, hai num en il segund barometer svizzer.

Cumpareglià cun l'emprima enquista avant dus onns è la raschun principala per cumprar bio dentant sa midada. Ch'ils animals vegnian tegnids a moda adequata è da nov la raschun principala. Tar l'ultima enquista il 2016 è questa raschun stada sin plazza 6.

