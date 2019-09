Legenda: Keystone

Project cun lunga istorgia

Pervi dal scumond da reclama aveva la proposta fatg naufragi l'emprima giada. Il 2016 ha il parlament renvià la lescha. Tar la segunda proposta ha il Cussegl federal l'entschatta er vulì restrenscher la reclama, suenter critica durant la consultaziun ha el dentant stritgà questa part. Tenor la proposta dal Cussegl federal duain las restricziuns da reclama restar tuttina sco oz. Oz vala in scumond da reclama en radio e televisiun. Scumandà èsi er da far reclama per products che sa drizzan en spezial vers ils giuvens.

Nagin scumond da reclama sin placats

Il Cussegl dals chantuns propona uss supplementar da scumandar reclama da cigarettas en gasettas ed en l'internet. Plinavant duai vegnir scumandà il sponsoring da tubac tar occurenzas cun caracter internaziunal.

Omaduas chaussas ha er la proposta dal 2016 prevesì. Lura èsi dentant er anc stà planisà da scumandar la reclama sin placats, sco era reclama en kinos. Quai è gia scumandà en singuls chantuns.

Reglas confurmas a la WHO

Durant la discussiun ha Joachim Eder (PLD/ZG) ditg en il num da la cumissiun che las midadas stgaffeschian las premissas per ratifitgar la convenziun da basa da la WHO. Fin uss n'è quai betg stà pussaivel perquai che la Svizra ha restrenschì memia pauc il fimar.

Ina protecziun buna per uffants e giuvenils sco era d'ademplir las pretensiuns minimalas da la WHO sajan la finamira da la maioritad, ha ditg Eder. Eder vul plinavant sfurzar l'industria da tubac da far public quant ch'els dovran per reclama, la promoziun da la vendita e sponsoring.

Be pli pauca resistenza dals burgais

Be singuls da la vart burgaisa han anc reclamà ch'i sa tractia d'ina «attatga sin l'economia da martgà liber». Quest argument era stà fitg preschent en la debatta d'avant trais onns ed ha chaschunà il naufragi dal project.

Studi da la ZHAW Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tenor in studi da la ZHAW chaschuna il consum da tubac en Svizra mintg'onn custs da sanadad da 3 milliardas francs. Quai correspunda a 4% dals custs da sanadad totals. Ulteriurs custs da 2 milliardas francs caschuna il tubac entras perditas da producziun.

Iniziativa vul ir anc pli lunsch

Il 2016 ha la sanestra vulì scumandar tutta reclama che pudess cuntanscher giuvenils. Questa regulaziun adempliss la pretensiun principala da l'iniziativa dal pievel «GEA a la protecziun d'uffants e giuvenils avant la reclama da tubac» ch'è vegnida inoltrada l'emna passada cun 113'500 suttascripziuns.

Scumond da vendita vegn anc debattà

Ulteriurs chapitels da la lescha sco era la decisiun finala han lieu durant la terz'emna da la sessiun. Qua vai tranter auter per in scumond da products da tubac e cigarettas electronicas a minorens. Oz vala en tscherts chantuns ina limita da vegliadetgna da 16 onns. Trais chantuns n'han nagina limita da vegliadetgna.

