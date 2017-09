Prognosas d’economia vegnan curregidas – engiu

Oz, 11:16

SDA / Gionduri Maissen

Il Secretariat da stadi per l’economia (SECO) sto curreger las prognosas per l’onn actual encunter engiu. Uschia vegn sbassà la prognosas da l’onn current per 0,5% sin 0,9%. Il motiv principal è il campiunadi europeic da ballape en Frantscha da l'onn passà.