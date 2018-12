Enstagl d'in creschament da 2% dal product naziunal brut, sco prognostitgà il settember, partan ils economs ussa be anc d'in creschament da la conjunctura dad 1,5% l'onn 2019. Per il 2020 spetga il Seco, il secretariat statal per economia, in creschament dad 1,7%.

Ed er gia per l'onn actual curregian ils experts lur prognosas: La conjunctura 2018 na creschia betg per 2,9% sco annunzià, ma be per 2,6%. Il Seco motivescha questa correctura cun la creschientscha reducida abruptamain en il terz quartal.

En pli averteschan ils experts er dad in'escalaziun da la dispita commerziala sin livel internaziunal. Quella franass la conjunctura mundiala anc pli fitg che supponì enfin uss.

