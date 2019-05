cuntegn

Project Air 2030 - Decisiun a l'urna be davart aviuns da cumbat

Il Cussegl federal fa ina midada. Da nov duain Svizras e Svizzers decider a l'urna be davart la cumpra dals aviuns da cumbat. Betg part da la votaziun duai dentant far il sistem da rachetas per sa defender.