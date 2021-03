Avant in onn han passa 1'000 persunas tranter 35 e 51 onns dal Prinicipadi da Liechtenstein cumenzà cun in experiment. Per in studi scientific han els mintgamai la notg purtà in bratschlet ch'è oriundamain vegnì sviluppà per constatar ils dis fritgaivels d'ina dunna.

Durant la notg ha quel bratschlet lura surveglià la temperatura, il puls e la frequenza dal trair il flad. La damaun èn quellas datas lura vegnidas transferidas en ina banca da datas centrala.

Bratschlet enconuscha infecziun avant emprims sintoms

Uss èn avant maun ils emprims resultats dal studi e quels fan speranza: En 71% dals cas saja il bratschlet bun da diagnostitgar in'infecziun da Covid-19 gia dus dis avant ch'ils emprims sintoms sa mussan.

Per Lorenzo Risch, professur per chemia clinica a l'Universitad da Berna e manader dal studi, è quai in grond success. Cun quella metoda saja pussaivel dad intervegnir pli baud tar persunas ch'han in grond ristg da dar vinavant il virus.

Il studi è per gronda part vegnì pajà dal prinzi da Liechtenstein. Sa participada als custs è però er la regenza dal pajais.