Il Cussegl dals chantuns dat glisch verda per il project da taglia 17 e la cumpensaziun via l'AVS.

Il project da taglia 17 vegn cumbinà cun la sanaziun da l’Assicuranza per vegls e survivents AVS. Uschia spera la chombra pitschna da chattar ina maioritad a l’urna per la midada dal sistem da taglia per interpresas che succeda a la lescha davart la refurma da l'imposiziun da taglia sin interpresas 3 (USR3) che ha fatg naufragi il favrer avant in onn. Elavurà il pachet aveva la cumissiun d’economia dal Cussegl dals chantuns.

Cumpromiss raschunaivel

Il minister da finanzas, cusseglier federal Ueli Maurer, ha durant la debatta da passa quatter uras ditg davart il project che quai saja «ina pitschna ovra d’art dal cumpromiss politic». Pelvair han la sanestra e las partidas dal center sustegnì il project sin maisa, per part dentant senza grond entusiassem. Cleramain cunter èn s’exprimì ils represchentants da la Partida populara svizra. Els han en emprima lingia crititgà ch’il cumpromiss duai vegnir suttamess al suveran mo en ina votaziun e betg en in project per las midadas da taglia ed in segund project per l’augment da las contribuziuns a l’AVS.

Dapli resistenza en il Cussegl naziunal

Il concept da basa n'ha il Cussegl dals chantuns dentant betg midà. Cun 35 cunter 5 vuschs e 5 abstenziuns ha la chombra pitschna tramess il project da taglia 17 en il Cussegl naziunal. Là èsi dentant da spetgar cun dapli resistenza cunter il project. Era pussaivel che la cumissiun da la chombra gronda vegn a proponer da divider la revisiun en dus projects da votaziun.

