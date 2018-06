Duas chaussas in project: D'ina vart è il pachet da taglia cun reducziuns ed adattaziuns, e da l'autra vart in augment da las contribuziuns a favur da l'AVS.

Igl è stà ina surpraisa, cura che la cumissiun d'economia dal Cussegl dals chantuns ha preschentà avant paucas emnas sia proposta per il project da taglia 17.

Project da Las perditas da taglia pervia da la refurma vul ella cumpensar via l'AVS e betg cun augmentar ils supplements minimals per uffants per 30 francs sco quai ch'il Cussegl federal aveva proponì. I saja in grond cumpromiss, hai gì num.

Curt avant che la Chombra pitschna tracta gievgia il project sa mussan dentant era conflicts. Per exempel la dumonda sch'ins duai preschentar a las votantas ed als votants in project ni dus projects.

RR actualitad 07:00