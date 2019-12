Per il 2020 sustegna la Confederaziun la distribuziun da mintga gasetta dal di u da l’emna regiunala u locala cun 27 raps per exemplar – dus raps dapli che l’onn 2019.

Il Cussegl federal ha fixà, tge reducziuns ch’i dat per distribuir gasettas e revistas abunadas tras la Posta Svizra. Actualmain adempleschan 142 titels da la pressa regiunala e locala las pretaisas per in sustegn en il rom da la promoziun da la pressa indirecta. Quests titels han in ediziun totala da 115,8 milliuns exemplars.

L’augment dal sustegn per dus raps datti, perquai che trais titels èn crudads davent e perquai che las cifras d’ediziun sa reduceschan dapi onns. En tut survegnan las gasettas regiunalas e localas il 2020 la summa da 30 milliuns francs.

Gasettas grischunas che profiteschan Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Aroser Zeitung

Bündner Tagblatt

Davoser Zeitung

Engadiner Post

Il Grigione Italiano

Klosterser Zeitung

La Pagina da Surmeir

La Quotidiana

La Voce del San Bernardino

Novitats

Prättigauer Zeitung (Klosterser Zeitung)

Rhiiblatt

Südostschweiz Graubünden

Nagina midada per revistas per commembers

Tuttina resta la contribuziun tar las revistas per commembers e tar publicaziuns da fundaziuns. Total 985 titels cun in'ediziun totala da 119 milliuns exemplars ad onn, survegnan sco enfin uss 18 raps per exemplar.

