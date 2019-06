En connex cun la missiva da cultura ha il center per democrazia ad Aarau analisà la promoziun dals linguatgs en il chantun Grischun. Crititgà vegn qua cunzunt che l’administraziun chantunala na s’engaschia betg avunda per mantegnair e promover il rumantsch.

Il chantun Grischun haja la responsabladad principala. Entaifer l’administraziun stoppia la finamira da promover e mantegnair il rumantsch esser:

absolutamain incumbensa dal schef ed esser omnipreschent sin nivel da la regenza e dals uffizis.

Ils auturs dal rapport, ch'han ramassà las opiniuns d’experts, scienziads, politichers e commembers da la societad civila, vegnan a la conclusiun ch’il chantun haja cun la lescha da linguatgs atgnamain il dretg instrument enta maun, ch’el dovria quel dentant memia pauc consequent.

Uschia per exempel sch’i va per il diever dal rumantsch en las administraziuns communalas, nua che numerusas paginas d'internet existian anc adina mo per tudestg.

Ultra da quei stoppia il chantun sustegnair anc pli fitg l’instrucziun rumantscha en scola. Quai per exempel cun promover scolas bilinguas en vischnancas tudestgas.

En in‘emprima reacziun ha il cusseglier guvernativ responsabel, Jon Domenic Parolini, ditg ch‘els prendian per enconuschientscha il rapport. Ensemen cun ils partenaris, per exempel las organisaziuns da linguatg, vegnian els lura a discutar eventualas mesiras.

RR novitads 17:00