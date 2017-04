Promoziun per la Svizra als gieus olimpics 2020

La Svizra vegn era als gieus olimpics da stad a Tokio il 2020 ad esser presenta cun il «House of Switzerland». Per quest intent ha il Cussegl federal decis da metter a disposiziun 4,4 milliuns francs.

Als gieus olimpics e paralimpics da stad 2020 a Tokio vegn la Svizra puspè ad esser presenta cun il «House of Switzerland». Finamira da quest project esi da preschentar la Svizra ad in public internaziunal sco pajais attractiv ed innovativ.

Bunas experientschas a Rio de Janeiro

La Svizra è gia stada presenta als gieus olimpics da Londra (2012), Sotschi (2014) e Rio de Janeiro (2016) cun in «House of Switzerland». Las experientschas fatgas èn ordvart positivas. Surtut al gieus olimpics da Rio de Janeiro han blera glieud visità la chasa ed il resun en las medias è stà fitg grond.

Per il «House of Switzerland» als gieus olimpics a Tokio ha il Cussegl federal decis da metter a disposiziun 4,4 milliuns francs. Bun in terz da la summa duai vegnir generà cun entradas da sponsoring.

