I vegnia adina pli grev da chattar surfatschas da cumpensaziun per guauds runcads, sco in studi dal magazin dal fatg «Forest Policy and Economics» mussa. L'agricultura na vul betg desister da surfatscha, vischnancas na vulan betg dar nà zonas da construcziun.

Per l'avegnir a curta vista spetga l'autur dal studi, David Troxler da la ETH Turitg che la situaziun vegnia anc pli precara. Per evitar conflicts, propona il scienzià da segirar gia ad ura las surfatschas da cumpensaziun.

