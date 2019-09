24,5 milliuns actas da pazients sin l'entir mund

En Svizra sajan pertutgads dus sistems cun 1'500 actas da pazientas e pazients. Tut en tut sa tractia da 197'000 purtrets. Er datas persunalas sco num u data da naschientscha sajan stadas da vesair. Ils schurnalists rapportan d'almain 24,5 milliuns datas en radund 50 pajais.

Il pli ferm pertutgads sajan pazients dals Stadis Unids. Sulet tar in purschider da datas da radiologia sajan stads da chattar passa 1 milliun datas da pazients.

Apparats tramettan datas a servers

Sche pazientas u pazients vegnan intercurids en in indriz da MRT, vegnan fatgs purtrets dus- e traidimensiunals da l'intern dal corp. Ils purtrets vegnan arcunads dals apparats sin in server – l'uschenumnà «Picture Archiving and Communication System» (PACS), declera il Bayerischer Rundfunk. Er purtrets da radiografia e da tomografias computerisadas (CT) sa tschentan sin quests servers.

Sch'ils servers n'èn betg protegids bain avunda, saja quai trivial da vegnir tar questas datas, ha ditg l'expert per segirezza d'infurmaziun Dirk Schrader a l'emettur. El aveva infurmà ils schurnalists investigativs e da datas dal Bayerischer Rundfunk, suenter ch'el aveva chattà sin l'entir mund passa 2'300 servers cun talas datas.

Access en temp real

Schrader discurra d'in «near realtime-access», in acces a las datas en temp real.

Tar quests sistems hai jau gì il sentiment ch'jau poss perfin tiers ils purtrets pli svelt ch'il medi che dovra l'access.

Ils schurnalists dal Bayerischer Rundfunk hajan testà la moda e maniera co Schrader saja vegnì a las datas per confermar sia istorgia. Els hajan er contactà en furma da provas da controlla singulas persunas per pudair confermar lur autenticitad.

Il rapport davart l'utilisaziun nunponderada da datas da pazients vegn mussà il mardi saira a las 21:45 en l'emissiun «report München».

RR novitads 14:00