Las Svizras ed ils Svizzers hajan il dretg che lur datas vegnian protegidas medem bain sco quellas dals vischins europeics, di il protectur da datas federal Adrian Lobsiger en ses rapport annual. Il parlament duai far vinavant cun la revisiun totala da la lescha davart protecziun da datas.

La protecziun da datas porschia schanzas per l'innovaziun en Svizra, scriva Adrian Lobsiger en ses rapport da 92 paginas. Cun nova tecnica che garanteschia la protecziun da la sfera privata e l'autonomia digitala da las persunas possian ins far puncts. Ils parlamentaris hajan dentant la schanza d'adattar il nivel da protecziun da datas per la populaziun svizra a quel da l'Europa.

Segirar la reputaziun da la Svizra

Ils stadis dal spazi economic da l'Europa avevan augmentà gia il matg 2018 la segirezza per las datas. Pli ditg che la Svizra na fixeschia betg explicit la protecziun da datas en sias leschas e pli savens ch'interpresas svizras sajan confruntadas cun dumondas davart il nivel da protecziun en Svizra. Sch'ils burgais svizzers sajan protegids meglier, possian ins er survegnir l'access a la libra circulaziun da datas e la reputaziun da la Svizra vegniss segirada. Il 2018 aveva la Svizra adattà be quellas parts da la lescha ch'èn stadas necessarias per mantegnair las relaziuns bilateralas da Schengen.

Intervenziun tar la Swiss

En ses rapport menziunescha Adrian Lobsiger er plirs exempels nua ch'el ha stuì vegnir intervegnir tranter il prim d'avrigl 2018 fin ils 31 da mars 2019. Per exempel è la Swiss stada pertutgada pervi da ses sistem da cudeschaziun en la rait. Ad esters èsi numnadamain stà pussaivel da clamar giu datas e da midar quellas. E quai be cun avair il num e prenum sco era il numer da cudeschaziun da passagiers tar il login. Uschia han quels delinquents gì access a datas sco il di da naschientscha, l'abitadi e quant ditg ch'il pass è valaivel ed han era pudì midar questas indicaziuns. La Swiss ha sinaquai stuì agir cun mesiras cunter il maldiever da questas datas.

