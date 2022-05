L'Uffizi federal per ambient aveva preschentà l'emna passada in catalog da mesiras per l'agid immediat per la protecziun da muntaneras. Cun quel è definì co ils 5,7 milliuns francs concedids da la Confederaziun, duain vegnir investids.

La Societad svizra d'economia alpestra beneventa che la Confederaziun ha elavurà quest catalog a moda integrativa ensemen cun represchentants da chantuns ed uniuns agriculas. Sco la societad scriva saja quai in grond levgiament, che la lavur per la protecziun da las muntaneras vegnia uss er indemnisada meglier. Quai saja in grond segn per quels che cultiveschian las alps. Lur quitads vegnian vesids e prendids serius. Per ina schliaziun a lunga vista, dovria dentant ina revisiun da la lescha da chatscha, scriva la societad en ina communicaziun.

Stad na vegnia betg pli simpla

La populaziun da lufs che crescha stediamain, restia dentant in problem. Ils meds finanzials sajan fitg bainvegnids, tuttina na vegnia la stad 2022 betg ina simpla. Perquai spetga la societad che la Confederaziun nizzegia il spazi d'agir giuridic, che la collavuraziun cun ils chantuns e pertutgads vegnia intensivada e che donns vi da animals da niz na possian betg vegnir impedids sulet entras mesiras da protecziun. La societad spetga perquai er da la politica ina revisiun svelta da la lescha da chatscha e cun quai er ina meglieraziun da la situaziun cun mesiras da regulaziun per la stad 2023.

Muntada da l'economia alpestra per la Svizra Avrir la box Serrar la box Il territori d'alpegiada consista da radund in terz da la surfatscha che vegn nizzegiada a moda agricula en Svizra. Radund 700'000 animals nizzegian questa pasculaziun durant ils mais da stad. Da duvrar quests territoris è central per la Svizra: Per il purtret da la cuntrada turistic, per la biodiversitad e per mantegnair la basa da viver. Plinavant na pudessan il purs e las puras tradiziunalas betg surviver senza il pavel supplementar per lur animals.

Dapli mesiras vegnan indemnisadas

Dad in maun èn las indemnisaziuns per mesiras existentas vegnidas augmentadas, per exempel ils custs da material per tschertas pasculaziuns. Da l'auter maun vegnan uss er indemnisadas mesiras, che n'eran fin uss betg sin la glista dal BAFU. Per exempel material per spaventar u albierts mobils per pasturas e pasturs. Er surpiglia la Confederaziun uss ina part dals custs per gidantras e gidanters sin alps.