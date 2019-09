Cun 112 cunter 60 vuschs è la decisiun stada clera. Questa giada èn er ils liberaldemocrats stads persuenter. Gia il zercladur eran ils delegads s'exprimids per ina tala taxa da CO2. La moziun è vegnida dal Cusseglier naziunal dals verdliberals, Jürg Grossen. I vegnia sgulà sco sch'i na dess nagin damaun, ha el ditg. Responsabels sajan tranter auter ils pretschs bass.

Il temp per dapli autenticitad dals custs è qua.

Grossen pretenda ina taxa per l'aviaziun civila che duai cumpensar ina part da las consequenzas per l'ambient e che duai surpurtar ils custs als giasts che sgolan. Ils daners duain vegnir investids en mesiras per la protecziun dal clima en l'aviatica e per autras mesiras per l'ambient.

Spetgar giu discussiun davart lescha da CO2

La Cussegliera federala Simonetta Sommaruga ha pledà da spetgar giu la discussiun enturn la lescha da CO2. L'enviern passà aveva il Cussegl naziunal anc ditg na ad ina tala taxa. La PCD n'è betg stada unida e la PLD e la PPS èn stads cunter ina tala taxa.

La cumissiun d'ambient dal Cussegl dals chantuns propona ina taxa sin bigliets da sgol tranter 30 e 120 francs. I duai vegnir differenzià tranter la categoria e la distanza da sgol. La chombra pitschna tracta la lescha da CO2 glindesdi proxim.

RR novitads 14:00