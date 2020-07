L’Armada svizra n’ha actualmain naginas dronas d’exploraziun en acziun. L’Uffizi federal da l’armament ha confermà in rapport da la «NZZ am Sonntag». La raschun saja in retard cun sis novas dronas dal tip Hermes 900 HFE che custian ensemen 250 milliuns francs. Il sistem da sensurs saja anc manglus. Quest sistem duess pussibilitar sgols senza accumpagnament. Enfin che las novas dronas sajan en funcziun, vegnian ils cunfins survegliads cun helicopters.

Ord l'archiv da SRF:

Sco la contribuziun da la Tagesschau dal 2015 mussa, ha gia la cumpra da las dronas procurà per discussiuns.