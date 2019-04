In luf ch’era activ il 2013 en il Vallais Sura.

A questa conclusiun vegn in studi dal biro «Alpe» ch'ha intercurì 13 alps da nursas en ils chantuns Uri e Vallais. Dà l’incumbensa avevan ils uffizis per l’agricultura dals dus chantuns. La Confederaziun ha cofinanzià quel.

Il quint na va betg si

Per proteger muntaneras dal luf engaschian ils gestiunaris da las alps dapli persunal – u dovrian chauns da muntanera. Per alp e stagiun d’alp custian las mesiras en media 18’000 francs. Per chau nursa èn quai insatge sur 40 francs.

Dentant mo la mesadad da quests custs vegnan cuvridas tenor il studi – cun entradas supplementaras sco pajaments directs per midar il sistem da pascular, u contribuziuns aposta per la protecziun da muntaneras.

Da schliar sin nivel federal

Ils auturs dal biro «Alpe» ch’ha fatg il studi proponan perquai, da midar la promoziun finanziala per alps da nursas. Uss saja la balla tar la Confederaziun, ils chantuns sezs possian betg midar bler.

