Proteger las datas dals burgais – senza far mal a l’economia

Il Cussegl federal flaivlenta en divers puncts impurtants la lescha davart la protecziun da datas planisada. Suenter la critica en la consultaziun vegn el en spezial encunter a l'economia.

Il Cussegl federal dat dapli paisa a las mesiras ch’interpresas e firmas prendan ord atgna veglia. Vitiers vul il Cussegl federal era sancziuns pli flaivlas. Enstagl d’auzar la multa maximalmain pussaivla da 10’000 sin 500’000 francs, vul el limitar la summa maximala sin 250’000 francs.

Protegider da datas ferm

Las novas cumpetenzas da l’incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza na vul il Cussegl federal dentant betg dar si. La revisiun da la lescha duai rinforzar l’independenza e la posiziun da quel. Da nov duai l’incumbensà dastgar avrir inquisiziuns, sancziunar na dastg’el dentant er en il futur betg. Fin uss dastgava l’incumbensà federal per la protecziun da datas mo far recumandaziuns.

Lescha actuala è antiquada

La lescha davart la protecziun da datas actuala datescha dal 1993, cura che l'internet era anc pauc derasà. Perquai vul il Cussegl federal adattar la protecziun da datas al temp, e rinforzar la posiziun da burgaisas e burgais. En il futur duai il dretg svizzer era correspunder al dretg da l’Uniun europeica.

RR novitads 15:00