Il 2020 han pli paucas persunas investì en la terza pitga dal provediment da vegliadetgna. Lavur curta e relaschadas pervi da la pandemia da corona sajan la raschun ch'igl haja dà damain pajaments. Quai mussa ina enquista represchentativa dal servetsch da cumparegliaziun Comparis da la fin da november – tar passa 1'000 persunas en l'entira Svizra.

En tut han 53% dals dumandads inditgà d'avair in conto da la pitga 3a. Da questas persunas haja mintga tschintgavla persuna respundì d'avair pajà en pli pauc u nagut en la terza pitga. Bunamain las mesadad da quellas persunas han argumentà, ch'ellas hajan gì pli paucas entradas.

Stgars mintga tschintgavla persuna cun in conto 3a, ch'ha pajà en damain u nagut en la terza pitga – ha declerà d'avair investì daners direct en aczias u sin in auter conto da banca. 17% han declerà ch'els n'hajan pervi d'ina investiziun pli gronda gì nagins daners pli per pajar en la terza pitga.

En la Tagesschau dals 20 d'avust 2020: