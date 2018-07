Cun sulet 2'340kcal per chau e di stuessan Svizras e Svizzers trair en la tschinta.

Uschia pudess la Svizra proveder sezza la populaziun en in cas d'urgenza, e quai senza importar mangiativas. Tenor las calculaziuns d'Agroscope tanschess quai per 2'340 kcal per chau e di.

2'340kcal correspundan be a stgars 77% da la media da consum d'ozendi. Quest dumber da calorias è dentant anc sur la quantitad quotidiana recumandada da la Societad svizra per nutriment.

