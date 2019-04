La Partida socialdemocratica svizra propona da dir GEA a la nova directiva d'armas. Davart la fatschenta vegn vuschà ils 19 da matg. «Pli paucas armas muntia pli pauca violenza d'armas», communitgescha la partida. In GEA rinforzia plinavant era la Svizra en il spazi da Schengen.

Cun la nova directiva d'armas vegniss il dretg d'armas svizzer adattà a quel da l'Uniun europeica. Per cumprar e posseder ina arma mez automatica cun grond magazin duvrassan ins da nov ina permissiun speziala. Tiradurs stuessan far part ad ina uniun da tiradurs ni mussar si, ch'els exerciteschan regularmain privat. Fin uss ha mo la PPS dà or la parola NA a la nova directiva.

