Al di da partida dals socialdemocrats en il chantun Uri ha la PS preschentà lur parolas per las votaziuns federalas dals 10 da zercladur. Ils delegads refuseschan cleramain l’iniziativa da daner cumplain. Da l'autra vart sustegnan els era cleramain la nova legislaziun davart ils gieus per daners.

Ils delegads refuseschan cun 87 cunter 40 vuschs l'iniziativa da daner cumplain. Il ristg da l'iniziativa saja memia gronds cunquai che la Svizra fiss l'emprim pajais che midass il sistem. Ed ils problems dal sistem d'economia e da finanzas na vegnian betg schliads tras l'iniziativa.

Iniziativa da daner cumplain Quest'iniziativa pretenda che be pli la banca naziunala po crear daner virtual – bancas commerzialas dentant betg pli. Quai duai stabilisar il sistem da finanzas. Entrar dar credits, creeschan bancas commerzialas oz cuntinuant nov daner virtual.

La PS aveva gia fatg in referendum cunter la legislaziun davart ils gieus per daners. Uschia sustegnan els era cleramain la nova legislaziun davart ils gieus per daners cun 90 cunter 36 vuschs. La nova lescha prevesa che casinos svizzers pon porscher gieus da daners en l'internet, casinos da l'exteriur vegnissan dentant serrads. Per la PS è la nova lescha in adequat cumpromiss tranter ils interess da casinos, experts da dependenza ed entradas da taglia.

