Suenter in abstinenza da 4 onns returna la partida socialdemocratica puspè en la regenza dal chantun Basilea Champagna. Suenter che 66 da 86 vischnancas èn dumbradas ora ha la socialdemocrata Kathrin Schweizer las terz bleras vuschs.

Kathrin Schweizer procura per il return da la PS en la regenza dal chantun Basilea-Champagna.

Il concurrent da Schweizer per il sez liber, Thomas de Courten da la PPS cuntanscha er il pli absolut, n'è sco 6avel dentant betg en la regenza che ha be 5 sezs. Malgrà che la PLD perda in sez en la regenza, han els anc adina la maioritad.

Ils ulteriurs commembers da regenza fin uss èn reelegids:

Anton Lauber PCD

Isaac Reber dals Verds

Monica Gschwind PLD

Thomas Weber PPS

Unda verda tschiffa er Basilea-Champagna

Il parlament chantunal da Basilea-Champagna è vegnì pli verd. Cun sis novs sezs verds ha la vart sanestra da Verds e PS da nov 36 dals 90 sezs en il parlament, set dapli ch'il 2015. Ils Verds vegnan da nov sin 14 mandats.

La PS remplazza cun quai la PPS sco partida la pli ferma. Ils Socialdemocrats han gudagnà in sezs e vegnan da nov sin 22 mandats. La PPS percunter ha pers set sezs ed ha da nov anc 21 mandats.

La PLD mantegna ses 17 sezs, la PCD 8, la EVP 4 ed ils Verdliberals han 3 sezs. La PBD ha pers ses singul sezs ch'els han gì. Persuenter ha «il center» da nov in sezs en il parlament.

