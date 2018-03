En il process cunter l'assassin supponì da quatter persunas a Rupperswil ha il psichiater preschentà ses giudicat. L'expert attestescha a l'accusà in grond privel da reversiun, tegna quel dentant per terapabel.

En il process davart il murdraretsch da quatter persunas a Rupperswil ha l'emprim psichiater preschentà ses giudicat. L'accusà haja planisà il delict minuziusamain ed in na dettia naginas circumstanzas che mitigieschian la culpa. Tenor l'expert ha l'accusà in grond privel da reversiun. El tegna l'accusà dentant per terapabel, ina terapia na saja betg senza speranza.

Premissas per in internament per vita duranta n'èn betg dadas

Cun quest giudicat n'èn las premissas per in internament per vita duranta betg dadas. Per serrar davent in delinquent per vita duranta ston numnadamain dus experts independent in da l'auter attestar ch'in inculpà n'è per vita duranta betg terapabel.

Process cuzza quatter dis

Il process davart il murdraretsch da quatter persunas a Rupperswil ha cumenzà il glindesdi a Schafisheim en il chantun Argovia. Il process cuzza probabel quatter dis e la sentenzia vegn spetgada venderdi. L'assassin probabel da 34 onns ha curt avant Nadal dal 2015 mazzà a Rupperswil ina mamma, ses dus figls e l'amia dal figl pli vegl. Tenor l'acta d'accusaziun ha el plinavant malduvrà il figl pli giuven e mess en fieu la chasa da sias unfrendas. Tge chasti che la procura publica pretenda, n'è anc betg enconuschent.

