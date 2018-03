La vischnanca da Puntraschigna ha serrà il quint 2017 cun in surpli d'entradas da 418 francs.

La vischnanca da Puntraschigna cun in quint equilibrà il 2017.

Oriundamain aveva la vischnanca da Puntraschigna budgetà in deficit da 2,9 milliuns francs per l'onn passà. En total ha Puntraschigna gì expensas totalas da 29,8 milliuns francs. Quai ha communitgà la vischnanca. La raschun per il meglier resultat sajan entradas da taglia supplementaras da 2,65 milliuns francs. Ultra da quai sajan las expensas sa reducidas en almain tut ils secturs.

Quint d'investiziun

Il quint d'investiziun ha serrà cun investiziuns nettas da 3,6 milliuns francs. Budgetadas eran investiziuns da 6,98 milliuns francs. En ils secturs da la serenaziun e da rempars da lavinas èn divers projects vegnids spustads.

Il quint 2017 vegn preschentà a la radunanza communala ils 3 da matg.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Quint equilibrà per la vischnanca da Puntraschigna

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Puntraschigna desista sin 50’000 francs

RR novitads 11:00