Puspè vai per las cornas – uss per quellas da las chauras

En Svizra datti radund 85'000 chauras. Quantas da quellas ch'èn exact scornadas na pon ins betg eruir. Dentant vegn la cumpart da chauras scornadas e geneticamain senza corna schazegiada sin in terz.

Scornar ansiels è pli pretensius che scornar vadels

La Societad da veterinaris svizra sustegn la moziun dad Irène Kälin. Sco emprim survegnan ils ansiels ina narcosa cumplaina, uschia ch'els dorman e na percorschan nagut. Silsuenter vegn dà ina anestesia locala tar la corna. Allura po la corna vegnir brischada ora. L'ansiel survegn in medicament per il mal e dorma anc in zic.

Delicata saja cunzunt la narcosa, damai ch'in ansiel saja lev e la narcosa stoppia vegnir dosada tenor la paisa. Betg mintga ansiel reagescha tuttina sin la narcosa, uschia ch'ins stoppia esser fitg attent en cas d'urgenza. La corna da las chauras è fitg datiers dal tscharvè perquai saja da far dapli attenziun da brischar che tar las vatgas.

Er purs scornan chauras

Actualmain dastgan veterinaris sco era purs, che han frequentà in curs e passà in examen, scornar ansiels. Sch'in curs basta per far quell'intervenziun tar las bestgas saja dispitaivel.

En Svizra han bun 70 purs da quellas licenzas da scornar ansiels. Tenor la Societad da veterinaris svizra n'hajan purs che han frequentà il curs betg avunda cumpetenza en cas d'urgenza.

En las blessuras da cornas ina dumonda dal plaz?

Il motiv principal per scornar sajan cunzunt las blessuras che las chauras possian far ina a l'autra. Tenor ils adversaris dal scornar capitian quellas blessuras savens er pervia da la mancanza da plaz e da structuras en las stallas. Per aderents percunter saja cler: cun stgaffir avunda plaz e structura na saja il problem da las blessuras betg schliads.

