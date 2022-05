El spetga da la Svizra sanziuns pli rigurusas cunter la Russia e dapli sustegn per l'Ucraina. Il president da Kiew Vitali Klitschko ha fatg cler durant il Forum mundial d'economia sia posiziun.

«Il mund è il mument nair u alv – u ch'ins sustegn la Russia ni l'Ucraina», uschia Klitschko avant las medias a Tavau. El ha appellà a la Svizra da franar immediat tut ils affars cun la Russia. Quests daners sajan sanguinus e giajan directamain en l'armada russa.

La guerra en l'Ucraina vegnia a durar uschèditg ch'il mund fetschia commerzi cun la Russia. Quai ha ditg ses frar, l'anteriur champiun mundial da boxar, Wladimir Klitschko. Latiers ha el appellà da sclauder tuttas atletas ed atlets russ da gieus olimpics perquai ch'els represchentian il reschim agressiv.

Svizra e Germania vulan cunvegna da solidaritad per gas

La Svizra e la Germania vulan elavurar ina cunvegna da solidaritad per il provediment da gas. Quai han declerà la ministra d'ambient, Simonetta Sommaruga ed il vice-chancelier tudestg Robert Habeck. Els èn s'inscuntrads a chaschun dal Forum mundial d'economia a Tavau. Finamira èsi da pudair sa gidar en il cas d'urgenza, uschia Sommaruga. La cunvegna prevesa il mument mo il provediment da gas, dentant vulan ins er sa gidar tar l'electricitad, sco Sommaruga ha declerà:

audio «Nus avain gia vis ch'i funcziuna tar la forza idraulica.» 00:18 min, aus Novitads vom 23.05.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Habeck ha ultra da quai annunzià ch'el veglia mediar tranter la Svizra e l'Uniun europeica. El vegnia a far propostas al vice schef da la cumissiun da l'UE, CO ils discurs pudessan vegnir cuntinuads. Detagls n'ha el betg numnà.

Promover persistenza

Passa 20 CEO's e commembers e commembras da cussegls d'administraziun svizzers, vulan promover ensemen la persistenza en lur interpresas. Uschia han quellas furmà in'allianza per la persistenza a l'ur dal Forum mundial d'economia WEF. Tgi che tutga tar questa allianza saja obligà da scolar lur suprastanzas davart temas da persisenza.

Ina tala allianza saja er ina pussaivladad per interpresas concurrentas da collavurar, ha ditg il vicepresident dal concern da farmazia Roche.

«Metaverse»

In vitg digital global per collavurar en il uschènumnà «Metaverse». Quai è il nov project dal Forum mundial d'economia WEF. Il fundatur dal WEF, Klaus Schwab, ha ditg a la «NZZ» ch'il vitg global duaja esser l'emprima applicaziun dal Metaversum cun in intent real.

Planisada è ina chasa da congress e 5 pavigliuns che correspundian als 5 centers dal WEF. Il vitg duai daventar ina plattafurma che porscha survista e sinergias tar iniziativas internaziunalas. I dovria dentant er vinavant inscunters persunals, di Schwab. Il discurs digital na possia betg stgaffir fidanza tranter dus nun-enconuschents.