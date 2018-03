Dunnas èn bain da chattar en suprastanza communalas, parlaments chantunals u era en la politica sin nivel naziunal. Ma ellas èn anc adina sutrepreschentadas en la politica - uschia er en il parlament a Berna. En il Cussegl naziunal èn 33 % dunnas ed en il Cussegl dals chantuns 15%. Quai era sch'i dat en Svizra dapli dunnas che umens, numnadamain 50.5% tenor l'Uffizi federal da statistica.

Grond engaschi, in chau dir ed ina pel elefant dovria quai sco dunna en la politica, uschia cussegliera naziunala Silva Semadeni. Dentant er ina buna organisaziun da famiglia dovria quai. Quai è er il recept da success da Magdalena Martullo Blocher - organisar ils pensums en la professiun ed era en la vita privata.

Maletg 1 / 4 Legenda: Quota da dunnas en il Parlament federal (01-03-2018) Parlament.ch Maletg 2 / 4 Legenda: Svilup da la quota da dunnas en il parlament (1974–2018) Parlament.ch Maletg 3 / 4 Legenda: Quota da dunnas en las cumissiuns dal Cussegl dals chantuns (01-03-2018) Parlament.ch Maletg 4 / 4 Legenda: Quota da dunnas en las cumissiuns dal Cussegl naziunal (01-03-2018) Parlament.ch

Dunnas che mancan en la politica - quai che ha franc er in'influenza co i vegn fatg politica. La cussegliera naziunala Silva Semadeni ha gia fatg differentas giadas l'experientscha ch'i dat pli tgunsch reacziuns sin insatge ch'in um di che sch'ina dunna di sia opiniun.

I dat la situaziun en il parlament che ina dunna di insatge e na vegn betg tadlada, suenter di l'um il medem e i vegn discutà.

Uschia per exempel tar sesidas da cumissiun nua che las dunnas sajan la clera minoritad. Era vessan ils interess da las dunnas dapli schanzas en il parlament tenor Semadeni, sco per exempel l'egualitad da las pajas. Per promover dapli dunnas stoppian las cundiziuns sa megliurar. Vul dir l'um sto esser pront da lavurar parzialmain ed era l'economia da porscher plazzas nua che i e pussaivel da far carriera era cun lavurar parzialmain. O era quotas per dunnas fissan ina soluziun tenor Semadeni.

Per promover las dunnas stoppia en emprima lingia la voluntad da las dunnas esser d'enturn, di la cussegliera naziunala Magdalena Martullo. Però di er ella, che las dunnas sa tegnian pli fitg enavos ch'ils umens. Ella persunalmain haja dentant emprendì co far valair sia opiniun.

Forsa sun jau pli disada da discutar cun umens - cunquai ch'jau sun da chasa en ina branscha plitost masculina.

Nagina differenza sch'igl è in'opiniun d'in um u d'ina dunna

La dumonda um ni dunna fetschia per Stefan Engler insumma nagina differenza. I dependia da l'opiniun e da la cumpetenza d'ina persuna sco era co quella preschentia la tematica. El beneventass dentant dapli dunnas en la politica.

Jau crai che mintga partida fiss cuntenta cun dapli dunnas. Ellas han in'autra perspectiva sin tscherts temas.

Per exempel haja el empruvà sco president da la partida cristian democratica Grischuna da metter ina candidata per la regenza. Quai na saja però betg grategià. I manchian las dunnas che veglian surprender tals uffizis. Dentant in fan da quotas na saja el betg.

Dunnas èn il Cussegl federal

Per 136 onns è la Svizra mo vegnida regnada dad umens (1848 fin il 1984). Pir il 1984 è vegnida tschernida l'emprima dunna, Elisabeth Kopp, en il Cussegl federal. Il 2010 è stà l'emprima e fin uss l'ultima giada che dapli dunnas che umens eran represchentadas en il Cussegl federal. En tut hai dà fin oz set cussglieras federalas e 110 cussegliers federals.

Legenda: Fotografia dal Cussegl federal 2010 Didier Burkhalter, Eveline Widmer-Schlumpf, Johann Schneider-Ammann, Doris Leuthard, Micheline Calmy-Rey, Simonetta Sommaruga, Ueli Maurer e la chanzeliera federala Corina Casanova. Keystone

