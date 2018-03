Cun las votaziuns finalas ha terminà il parlament svizzer il venderdi avantmezdi la sessiun da primavaira. El ha mess 11 directivas sut tetg – uschia è vegnì simplifitgà da transfurmar stallas u da survegliar assicurads suspectads da far maldiever.

Transfurmar stallas tar abitaziuns duai vegnir pli simpel

Ils chantuns duaian pudair decider, sche stallas e clavads che na vegnian betg pli utilisads dastgan vegnir transfurmads en abitaziuns. Il Cussegl naziunal è d'accord cun il Cussegl dals chantuns ch'ha gia approvà quai il mardi.

Critica vehementa cunter il scandal dals autos da posta

Set partidas e set fracziuns han lantschà set interpellaziuns pervi da l'affera AutoDaPosta – resultada è ina debatta emoziunala.

Il Cussegl naziunal ha fatg ina debatta urgenta pertutgond il scandal da l’Auto da Posta SA. Las partidas han laschà or lur frust davart il concern. Dentant dapli che discutà n'èsi betg vegnì. Quai causa ch'il cas vegn per il mument examinà e ch'igl è da spetgar enfin ch'ils resultads èn enconuschents.

Egualitad tranter dunnas ed umens – gea, dentant be in zic

Il Cussegl dals chantuns ha refusà la proposta da la cussegliera federala Simonetta Sommaruga: Ella vuleva, che firmas cun dapli che 50 collavuraturas e collavuraturs hajan da far in'analisa da las pajas. Quai cun la finamira che dunnas e umens survegnan la medema paja per la medema lavur – quai che n'è oz betg il cas en Svizra.

Il Cussegl dals chantuns ha percunter decis da scriver en la constituziun federala, che dunnas e umens duain esser represchentads adequatamain en il Cussegl federal.

Sustegn da GPS per ils detectivs d'assicuranzas

Suenter il Cussegl dals chantuns ha er il Cussegl naziunal decis, che detectivs d'assicuranzas duain dastgar duvrar trackers da GPS. Cun quels duain els pudair survegliar assicurads che vegnan suspectads da malduvrar l'assicuranza. Per pudair far quai dovri dentant in permiss giuridic.

Dretg svizzer duai restar subordinà al dretg internaziunal

Il Cussegl dals chantuns sbitta l'iniziativa d'autodeterminaziun da la PPS. Cun l'iniziativa per l'autodeterminaziun vul la PPS precedenza per il dretg naziunal avant il dretg internaziunal. Il Cussegl dals chantuns ha debattà sco emprim davart l'iniziativa.

La Svizra duai decider davart gieus olimpics a Sion 2026

Il Cussegl naziunal ha approvà la moziun da Silva Semadeni: Ella pretenda, ch'il Cussegl federal pussibilitescha in referendum davart il sustegn finanzial dals gieus olimpics a Sion 2026. Il Cussegl federal vuleva laschar votar unicamain las vischnancas ed ils chantuns pertutgads.

Posta pli baud en chascha da brevs

La posta duai esser enfin il pli tard las 12:30 en chascha da brevs. Il Cussegl naziunal ha decis da sustegnair ina moziun correspundenta dal cusseglier naziunal grischun Martin Candinas.

