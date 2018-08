Tenor il studi èn ils pretschs dals bigliets per il traffic public s'augmentads per set pertschient ils ultims tschintg onns.

Tgi che dovra mo ina u l’autra giada il tren ubain il bus, paja per in bigliet singul relativamain bler. Ma grazia a novas offertas da spargn ed abunaments per persunas che dovran regularmain il traffic public è la bilantscha da la Svizra – cumpareglià cun ils stadis vischins Frantscha, Germania, Austria ed Italia, sco er cun la Gronda Britannia e l'Ollanda – betg schletta. Quai mussa il nov studi che l’institut da perscrutaziun Infras ha fatg per incumbensa dal servetsch d’infurmaziun per il traffic public Litra.

Buna situaziun en Svizra

Tenor il studi che ha cumpareglià ils pretschs dal traffic public en set pajais, posseda la Svizra in sistem cun ina relaziun excellenta tranter pretsch e prestaziun. En cumparegliaziun cun tschels pajais po la Svizra recaltgar puncts cun ina rait da lingias spessa, ina grond’offerta ed ina punctualitad extraordinaria.

Legenda: Han preschentà il studi: Remo Zandonella (Infras), Daniel Sutter (Infras), Jeannine Pilloud (ch-direct) e René Böhlen (Litra). Thomas Hodel / Litra

Main buna èn ils resultads, sch’ins dat in’egliada sin ils custs dals bigliets. Bain èn ils pretschs dals abunaments per persunas che dovran savens il traffic public en cumparegliaziun fitg favuraivels. Ed era viadis da las citads en las cuntradas ruralas ed entaifer ina citad sajan favuraivlas. Plitost charas sajan però viadis singuls en Svizra, cunzunt tranter la citad e l’aglomeraziun ubain tranter duas citads.

Cuntinuar cun offertas da spargn

Tenor Jeannine Pilloud, la presidenta da ch-direct, l’organisaziun che coordinescha las tariffas en Svizra, saja la branscha vi da megliurar la bilantscha tranter prestaziun e custs en il sectur dal traffic public. Ils pretschs per persunas che viageschan mo mintgatant e tschertas gruppas d’utilisaders stoppian sa sbassar ed era persunas che dovrian il traffic public per l’emprima giada stoppian avair in access pli simpel.

In med per cuntanscher quella finamira è tenor Pilloud ils bigliets da spargn ed ils rabats per persunas che cudescheschan gia baud lur viadi. Quai sectur saja sa sviluppà fitg ferm dapi l’introducziun, il potenzial saja dentant anc betg explotà.

Cun novas offertas e rabats da fidaivladad duai vegnir augmentada la cumpart dal traffic public vi dal traffic per il divertiment da temp liber, ha ditg Pilloud. Ultra da quai duain il sortiment e las prestaziuns vegnir standardisadas vinavant.

