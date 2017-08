Quatter pleds ed in e-mail a Wilhelm Tell

Tschintg dals set cussegliers federals han gia ier saira tegnì pleds. Tut tenor tenuta politica han els ludà la libertad u il spiert cosmopolitic da la Svizra. Johan Schneider-Amman è sa drizzà cun in e-mail a Wilhelm Tell.

Berset sin il Güglia

Il minister da cultura e per l'intern, Alain Berset ha fatg ina visita en Grischun, sin il pass dal Güglia. El ha inaugurà la tur da Babilon dal festival cultural Origen. Il bajetg na saja nagut auter ch'ina metafra per la diversitad da la Svizra, per il barat cultural, per identitad ed urden, uschia Berset. Quai pervi dal lieu sin in pass che saja dapi tschientaners impurtants sco pass ed er pervi dal cunfin tranter plirs territoris linguistics en il chantun triling Grischun.

Il bajetg inspirà da la tur da Babilon stat en in lieu nua ch'i stuess en sasez reger ina confusiun totala da linguas, tenor il mitus babilonic. Uschia vegnian discurridas a Bivio al pe en il nord dal pass, trais linguas naziunalas e plinavant er anc quatter idioms u dialects. Auter che franzos saja tut da chattar. E tuttina funcziuneschia la convivenza bain. Quai saja represchentativ per l'entira Svizra.

Schneider-Amman ha scrit a Wilhelm Tell

Johann Schneider-Amma è stà quel che ha ponderà en ses pled ad Eschenz TG, tge ch'el schess a Wilhelm Tell davart la Svizra dad oz. En in e-mail fictiv al erox naziunal ha el ludà l'istorgia da success da la Svizra. Dentant ha el er avertì ch'insatge stoppia vegnir fatg per quai.

« Nus avain enfin ussa dumagnà tut las midadas industrialas e nus vegnin era a dumagnar il proxim – la digitalisaziun. » Johann Schneider-Amman

Cusseglier federal

El haja dentant era scrit a Tell che la Svizra vivia en pasch cun ses vischins. La Svizra haja suttascrit ina rotscha da contracts cun l'UE che sajan decisivs per la bainstanza dal pajais. Schneider-Ammann ha er accentuà da vulair ir enavant questa via a moda decidida: «Quai è la via independenta e suverana che collia nus sin la medema autezza sco noss pli impurtants partenaris da commerzi.»

Maurer: Pievel enstagl retg

D'in tut auter avis è stà Ueli Maurer, che ha pledà a Gluringen VS. El ha ludà la libertad da la Svizra e crititgà ils contracts internaziunals e l'UE. Fertant che la Constituziun cumenzia en Svizra cun Dieu il Tutpussant e giaja immediat vi tar il pievel Svizzer ed ils chantuns cumenzia il contract da Lissabon, in dals pli impurtants da l'UE, cun «sia maiestad, al retg dals Beltgs».

La libertad saja in grond privilegi, dentant er in'obligaziun, ha ditg il minister da finanzas. La Svizra n'haja betg be ina tradiziun veglia da proteger da libertad:

« I dat en Svizra er ina tradiziun da cumadaivladad. » Ueli Maurer

Cusseglier federal

Uschia dettian vischnancas giu cumpetenzas al chantun, il chantun puspè a la Confederaziun. La Confederaziun suttascrivia contracts internaziunals – «pertge sch'insatge è reglà a moda internaziunala manegian ins ch'ins na sto betg pli purtar sez la responsabladad».

Leuthard: Nagin stadi è autonom

La presidenta da la Confederaziun, Doris Leuthard ha appellà en ses pled da discutar la dumonda da l'UE a moda moderada e realistica. Ella ha discurrì sin l'Europaplatz a Lucerna, gist a la riva dal lai davant il KKL. Ella è stada là sco osp d'onur – suenter decennis da pausa hai puspè dà ina festa naziunala a Lucerna.

Al di naziunal da la Svizra valia era d'interiurisar las valurs Svizras.

« Nagin vul vender la Svizra a l'UE, sco quai ch'intgins pretendan adina puspè. Il Cussegl federal gist anc pli pauc. » Doris Leuthard

Presidenta da la Confederaziun

Nagin stadi europeic saja abel da proteger il pajais ed il pievel ord atgna forza. Exact uschè pauc possia la Svizra manar a moda totalmain autonoma sia politica d'economia en vista a raits economicas internaziunalas. Il stadi saja uschia dumandà anc pli fitg da tgirar sias valurs, da proteger sia patria e da promover l'integraziun.

Sommaruga: Laud per la «Val ouvert»

La ministra da giustia, Simonetta Sommaruga ha discurrì en la Val-de-Travers. La val en il Jura Neuschatelais represchentia quai ch'ella charezzia vid la Svizra: «Burgaisas e burgais che s'engaschan per la cuminanza.» La Val-de-Travers possia er sa numnar «Val ouvert», val averta.

« Burgaisas e burgais che s'engaschan per la cuminanza. » Simonetta Sommaruga

Cussegliera federala

Lura ha Sommaruga fatg la storta tar la migraziun. Il suentermezdi haja ella visità in albiert per fugitivs a Couvet NE e discurrì cun migrants. Plinavant haja ella l'emna avant fatg part ad in inscunter da ministers. Là sajan ins stà d'accord: Las cundiziuns da viver stoppian vegnir meglieradas gia en ils pajais d'origin. Tgi che stoppia fugir da guerra u persecuziun stoppia chattar en Svizra portas avertas.

